Подмосковье 24 мая 2023, 12:51 Около 30 рабочих мест появится на новом предприятии по разведению форели в Орехово-Зуеве Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Компания «Рыбный стандарт» построит крупный рыбный комплекс по производству радужной форели в Орехово-Зуеве. Предприятие будет разводить и выращивать форели, а также продавать рыбу в охлажденном виде. Проект поддержит Корпорация развития Московской области.

«На первом этапе создадут около 30 рабочих мест, далее штат будет увеличен до 100 сотрудников. Первую очередь комплекса планируется запустить уже в четвертом квартале 2024 года», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Весь проект реализуют за восемь лет. Инвестиции в него превысят пять миллионов рублей. На производстве будет применяться система замкнутого водоснабжения, что позволит выращивать рыбу круглый год. Бассейны оснастят фильтрами, а также системами кормления, подачи воздуха, ионизации и вентиляции.

«Развитие индустриального рыбоводства с использованием современных технологий способствует развитию рыбохозяйственной отрасли и существенно снижает зависимость от импорта», — отметила генеральный директор компании «Рыбный стандарт» Надежда Макеева.

На предприятии организуют помещения для хранения корма и готовой продукции. Комплекс подключат к бесперебойному источнику питания. Отмечается, что проект полностью безопасен для окружающей среды, поскольку не предполагает использование опасных и вредных материалов.

«На первом этапе проектная мощность рыбного комплекса составит более 300 тонн радужной форели в год. Посадочный материал и корма для рыбы будут отечественного производства», — заявил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Поддержка предпринимателей занимает одно из главных мест в работе правительства Московской области. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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