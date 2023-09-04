Подмосковье 04 сентября 2023, 21:00 Около 30 рабочих мест появится на новом пищевом предприятии в Наро-Фоминске Фото: unsplash.com

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В индустриальном парке «Котово» в Наро-Фоминске компания «Очаковский комбинат пищевых ингредиентов» построит пищевое предприятие. На нем появится 30 рабочих мест, сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В запуск производства пищевых ингредиентов и добавок компания „Очаковский комбинат пищевых ингредиентов“ инвестирует 150 миллионов рублей <…> Запуск предприятия запланирован на 2025 год», — рассказала Зиновьева.

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Сейчас в индустриальном парке в Наро-Фоминске работают 17 резидентов. Наполненность площадки составляет 58%.

В Подмосковье функционирует 67 индустриальных парков. Подобрать площадку для бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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