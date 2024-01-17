Подмосковье 17 января 2024, 15:44 Около 30 пар молодоженов зарегистрировали брак в Химках с начала года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В первые недели января узаконить свои отношения решились порядка 30 пар молодоженов в Химках. Такими итогами поделились сотрудники управления ЗАГС по городским округам Химки и Долгопрудный.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

С начала года Отдел № 1 Управления ЗАГС по городским округам Химки и Долгопрудный вошел в топ-10 и занял шестое место по числу заключенных браков. Итоги подвели в связи с началом года, который по указу президента Российской Федерации объявлен годом Семьи.

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«Только в семье закладывается все то, что мы называем будущим страны. В Московской области за последние семь лет количество многодетных семей выросло в три раза, а количество льгот для семей с детьми увеличилось до 20», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Будущие муж и жена могут подать заявление на регистрацию брака через любой орган ЗАГСа на территории Москвы или Подмосковья. Заявление регистрируют сразу, а дату бракосочетания назначают через месяц, но не позднее, чем через год. После подачи заявления выдают уведомление на государственную регистрацию брака с указанием личных данных заявителей, а также даты, времени и места проведения церемонии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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