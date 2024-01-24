Подмосковье 24 января 2024, 13:14 Около 30 народных троп благоустроят в Балашихе в 2024 году Телеканал «360»

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Почти 30 тропинок приведут в порядок в Балашихе в этом году благодаря региональной программе «Пешком». Общая протяженность обустроенных дорожек составит 1,3 километра.

Вместе с народными тропами благоустроят и 22 двора. Там установят детские и спортивные площадки, оборудуют парковки, отремонтируют тротуары и проезды, сделают уличное освещение, обновят лавочки и урны.

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Новые линии освещения пешеходных зон сделают по проекту «Светлый город». Их обустроят в микрорайоне Кучино от улицы Речной до Центральной, а также между железнодорожной станцией Черное и улицей Авиарембаза.

В прошлом году в микрорайоне Железнодорожный по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили Бульвар цветов. Там оборудовали сухой фонтан, прогулочную зону, площадки для занятий спортом и детских игр. Также в микрорайоне высадили около пяти тысяч растений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2023 году благоустроили 59 общественных территорий.

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