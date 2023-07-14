Подмосковье 14 июля 2023, 17:10 Около 30 народных троп благоустроили в Одинцовском округе с 2021 года пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Программа благоустройства протопанных жителями тропинок реализуется в Московской области с 2021 года. В Одинцовском округе уже обустроили 27 таких пешеходных дорожек.

Раньше жители сами прокладывали удобные тропинки. Теперь же пешеходная сеть соединяет дворовые территории с социально значимыми объектами. Дорожки стали безопасными и комфортными.

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«Мы запустили программу „Народные тропы“. Ее смысл — обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы „срезать“ путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура, поэтому мы решили ее продолжить, улучшить и даже поменяли название программы — „Пешком“», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Одинцове также благоустроили 27 тропинок там, где привыкли ходить местные жители. Теперь их превратили в полноценные пешеходные дорожки.

Всего в Московской области в этом году планируют благоустроить более 580 народных троп. Работы завершат к октябрю.

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