14 июля 2023, 17:10
Около 30 народных троп благоустроили в Одинцовском округе с 2021 года
Программа благоустройства протопанных жителями тропинок реализуется в Московской области с 2021 года. В Одинцовском округе уже обустроили 27 таких пешеходных дорожек.
Раньше жители сами прокладывали удобные тропинки. Теперь же пешеходная сеть соединяет дворовые территории с социально значимыми объектами. Дорожки стали безопасными и комфортными.
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«Мы запустили программу „Народные тропы“. Ее смысл — обустроить дорожки, нахоженные жителями, чтобы „срезать“ путь до автобусной остановки, школы или больницы. Работа была воспринята на ура, поэтому мы решили ее продолжить, улучшить и даже поменяли название программы — „Пешком“», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Одинцове также благоустроили 27 тропинок там, где привыкли ходить местные жители. Теперь их превратили в полноценные пешеходные дорожки.
Всего в Московской области в этом году планируют благоустроить более 580 народных троп. Работы завершат к октябрю.
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Одинцово
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