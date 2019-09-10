Около 30 многодетных семей получат земельные участки в Серпухове

Земельные участки, расположенные на территории городского округа Серпухов, получат 27 многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

В семье Акимовых из Серпухова трое детей — самому старшему Тимофею четыре года. Пока многодетная семья живет в квартире, но совсем скоро планирует переехать в свой собственный дом. Кадастровый номер своего участка они получили в администрации городского округа.

«Документы удалось собрать быстро. Нас поставили на очередь, и буквально через несколько месяцев позвонили и пригласили на жеребьевку», — рассказала Юлия Акимова.

Семья уже строит большие планы. Так, дом Акимовых скорей всего будет двухэтажным, а во дворе — обязательно большая детская площадка. Четырехлетний Тимофей признался, что больше всего хочет, чтобы около дома были его собственная горка и качели.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

На жеребьевке присутствуют еще 26 семей, среди них — многодетный отец Алексей Демяшин. Про свои законные 10 соток он узнал из интернета, обратился в администрацию, встал в очередь и — вытащил свой счастливый номер.

«Мы с женой всегда хотели многодетную семью, — говорит Алексей. — Останавливаться на троих не собираемся. Единственный вопрос, который не решен для нас — жилищный. Сейчас живем в квартире и нам тесновато». Документы семья Демяшиных начали собирать в начале года, и сегодня они намного ближе к своей мечте. Планируют, что сначала поставят на участке дачный домик и, наконец-то, исполнят свою давнюю мечту — разобьют огород.

«Важно сейчас со всеми познакомиться, ведь все, кто собрался сегодня — будущее соседи», — дальновидно замечает мужчина.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Новое место жительства для собравшихся на жеребьевку — деревня Гавшино. Каждому по закону положено 10 соток. Кадастровые номера участков были запечатаны в конверты. Каждый зарегистрированный перед началом мероприятия тянул конверт. Затем сотрудники администрации — члены комиссии ознакомили желающих с расположением их участка на кадастровой карте. Каждый присутствующий мог задать вопрос.

Многодетные семьи, в соответствии с действующим законодательством, имеют право согласиться на предоставленный властями земельный участок или отказаться от него. При этом те участники жеребьевки, которые приняли положительное решение, теперь должны обратиться в многофункциональный центр Серпухова для дальнейшего оформления земли в собственность.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Начальник Комитета по управлению имуществом Серпухова Екатерина Сергеева подчеркнула, что обеспечение многодетных семей бесплатными земельным участками является важной составляющей работы администрации.

«На сегодняшний день в городском округе землю получили 668 семей с тремя и более детьми. До конца года участки получат еще более 200 семей», — уточнила Екатерина Сергеева.

Источник фото: администрация городского округа Серпухов

Земельные участки предоставляются для улучшения жилищных условий, например, строительства жилого дома. По закону, многодетная семья с детьми до 18 лет может встать на учет для получения земельного участка в муниципальном образовании. Для того, чтобы заявление приняли, нужно, чтобы все члены семьи имели российское гражданство, а родители были прописаны на территории Подмосковья не менее пяти лет.

Также у членов семьи не должно быть в собственности или бессрочном пользовании более 0,06 гектара земли и жилых домов на территории Подмосковья, а также сделок с землей размером более шести соток с 2011 года.