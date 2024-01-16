Подмосковье 16 января 2024, 18:00 Около 30 машин задействовали в уборке снега в Наро-Фоминске Закирова Лилия

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Сегодня, 16 января, на уборку улиц Наро-Фоминска направили около 30 машин и 55 рабочих. Они приводят в порядок дороги и дворы, устраняют гололед и навалы снега.

В первую очередь силы коммунальщиков направиляют на уборку улицы Маршала Жукова — самой загруженной транспортной артерии округа. В сутки по ней проезжают около семи тысяч машин. Сегодня там работают самосвалы и погрузчики, которые убирают снег для расширения проезда.

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«Мы оперативно реагируем и на погодную ситуацию, и на обращения жителей, чтобы максимально быстро устранить гололед и навалы снега», — рассказал начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин.

Глава администрации Наро-Фоминска лично контролирует ситуацию с уборкой. Особое внимание уделяют автодорогам, тротуарам, а также общественным пространствам и социальным объектам.

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