Около 30 км дорог отремонтировали в Можайском округе

В Можайском городском округе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы на восьми участках региональных дорог протяженностью 28,5 км и общей площадью 207,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Один из самых больших заасфальтированных участков расположен на направлении от Минского шоссе в сторону Вереи — более 8 км. Чуть меньше заасфальтировали на дороге от поселка Уваровка к селу Семеновское и деревне Люльки — более 6 км. Также было выполнено асфальтирование дороги на улице Клементьевской, в деревнях Твердики, Шаликово и Бычково.

В рамках программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса Московской области на 2017–2024 годы» проведены работы по ремонту дорожного полотна на 26 участках дорог местного значения. Протяженность отремонтированных дорог составила 13,6 км, общая площадь — 54,7 тысячи квадратных метров.

За счет бюджета округа отремонтированы дороги в деревне Большое Новосурино и в Можайске по улице Вилейка. Вскоре начнутся работы на улицах Ермолова и Большая Кожевенная.

Глава муниципального образования Дмитрий Абаренов напомнил, что Можайский городской округ — один из самых больших по площади среди муниципалитетов Подмосковья. Соответственно, его дорожная сеть — одна из самых протяженных.

«В этом году в округе проведена большая работа в рамках реализации национальных проектов в сфере ремонта автомобильных дорог. Для Можайского округа это важное событие: появилась отличная возможность улучшить качество улично-дорожной сети, и сделать округ более комфортным для жителей», — отметил Дмитрий Абаренов.

В рамках программы «Ремонт подъездных дорог к СНТ» выполнены проектно-изыскательные работы на автомобильной дороге Красновидово — Збышки — Бели. На данный момент ремонтные работы заканчиваются на дорогах, ведущих к СНТ «Можайск», «Можайский» и «Сычики».

По результатам голосования на портале «Добродел» были заасфальтированы подъезды к деревням Бутырки и Долгинино, а также обустроена дорога из щебня в деревне Бабаево.

Жители Можайска отмечают, что портал «Добродел» очень помогает им в решении многих вопросов: благоустройство, ремонт дорог и прочее.

«Очень важно, что здесь также проводят голосования, где мы можем высказать свое мнение. В этом году качество дорог в округе заметно улучшилось. Надеюсь, на следующей год отремонтируют еще больше дорог, и передвигаться по округу нам станет еще комфортнее», — высказался один из местных жителей.

Сейчас на портале «Добродел» завершилось голосование по включению дорог в план ремонта на 2020 год.