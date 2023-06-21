Подмосковье 21 июня 2023, 11:18 Около 30 килограммов вторсырья собрали на акции «Экодвор» в Солнечногорске

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Акции «Экодвор» прошла во дворе дома № 18 на улице Дзержинского в Солнечногорске. Всего было собрано порядка 30 килограммов вторсырья.

Пункты приема вторсырья организовали прямо на детской площадке. Туда можно было принести отходы, в том числе и высокой опасности, и узнать о правилах их утилизации.

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Также организовали Дармарку, на которой можно было обменять вещами или книгами. Волонтеры провели экологический квест, игру «ЭкоГольф» и научили сортировать мусор на выставке «ЭкоБыт».

Участие в акции приняли представители благотворительного фонда помощи животным «Велес». Дети могли познакомиться с собакой Молли, которая сейчас ищет новый дом, а также научиться ухаживать за питомцами.

В рамках акции собрали много пластиковых пакетов, бутылок и макулатур, а также четыре килограмма пластика для фонда «Добрые крышечки».

«Цель акции „Экодвор“ — экологическое просвещение жителей, создание дружного сообщества. Детям особенно такие акции нравятся, потому что это — настоящий дворовый праздник с музыкой, играми, и призами», — рассказал заместитель председателя Молодежного парламента городского округа Солнечногорск Алексей Чернышов.

Акция «Экодвор» проводится в Солнечногорске с 2019 года. Она проходит при поддержке администрации городского округа Солнечногорск, совета депутатов округа, молодежного центра «Подсолнух», Молодежного парламента, благотворительного фонда помощи животным «Велес», регионального оператора «ЭкоПромСервис» и казачьего общества «Ермак».

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