Подмосковье 01 декабря 2023, 08:39 Около 30 елок и инсталляций установят в Ленинском округе к новогодним праздникам Unsplash

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Инсталляции, гирлянды и елки устанавливают в Ленинском округе к новогодним праздникам. Всего на центральных площадях округа появятся около 30 елок и оригинальные инсталляции.

Главную ель уже установили вблизи кинотеатра «Искра» в Видном. Она состоит из 32 секций, ее высота — 17 метров. Монтаж занял несколько дней. Рядом также зальют горку и поставят ледяные фигуры.

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«Ледяные фигуры установят ближе к Новому году в связи с погодными условиями. Также на центральных улицах Видного появятся старинные декоративные фонари», — рассказала главный специалист по оформлению и озеленению Ленинского городского округа Ирина Костерская.

Другая новогодняя ель появится на Советской площади в Видном.

Разработкой дизайна оформления улиц к празднику занимаются заблаговременно. В этом году для этого используют 15 километров гирлянд и более двух тысяч новогодних игрушек. О праздничном убранстве позаботятся и управляющие компании, торговые объекты, учреждения образования и культуры.

Первого декабря в парках округа откроют зимний сезон. Для горожан подготовили ярмарки, мастер-классы, игровые программы, а Деды Морозы и Снегурочки проведут традиционный парад.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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