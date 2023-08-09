09 августа 2023, 13:31
Около 30 автобусных маршрутов изменили в Сергиевом Посаде из-за взрыва
Около 30 автобусных маршрутов изменили в Сергиевом Посаде из-за взрыва на заводе. Транспорт будет двигаться в объезд через Новоугличское шоссе, рассказали в «Мострансавто».
Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Экстренные службы объявили эвакуацию, на место прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Глава региона заявил, что все пострадавшие получат необходимую помощь.
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Автобусы
Сергиев Посад
Взрыв в Сергиевом Посаде
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