Подмосковье

09 августа 2023, 13:31

Около 30 автобусных маршрутов изменили в Сергиевом Посаде из-за взрыва

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Около 30 автобусных маршрутов изменили в Сергиевом Посаде из-за взрыва на заводе. Транспорт будет двигаться в объезд через Новоугличское шоссе, рассказали в «Мострансавто».

Взрыв произошел на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Экстренные службы объявили эвакуацию, на место прибыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Глава региона заявил, что все пострадавшие получат необходимую помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы

Сергиев Посад

Взрыв в Сергиевом Посаде

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