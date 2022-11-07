Около 3 тысяч жителей Подмосковья продлили договор аренды на земельные участки с марта | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 16:19 Около 3 тысяч жителей Подмосковья продлили договор аренды на земельные участки с марта Unsplash

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Право продлить договор аренды на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, жители Подмосковья получили в марте 2022 года. С тех пор около трех тысяч арендаторов воспользовались этой услугой.

В Министерстве имущественных отношений Московской области уточнили, что продлить договор аренды возможно только до 1 марта 2023 года. Услуга предоставляется бесплатно, в течение пяти рабочих дней. При этом срок аренды земельного участка увеличивается на три года.

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«Мера направлена на поддержание имущественных интересов граждан и бизнеса. За семь месяцев услугой воспользовались порядка трех тысяч арендаторов», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, право на продление договора аренды есть и у тех, кто получил участок на аукционе, и у тех, кому он был предоставлен без торгов.

«Мы учитываем два важных условия: первое — срок аренды еще не истек, второе — отсутствуют нарушения использования земельного участка. При этом задолженность по арендным платежам не будет являться препятствием для продления аренды земли», — пояснила глава ведомства.

В ноябре для жителей Подмосковья упростили услугу по компенсации расходов за ЖКУ. В форму на «Госуслугах» включили сервис предпроверки ранее поданного заявления, что делает процесс быстрее и понятнее. Процесс цифровизации региона продолжается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.