Подмосковье 21 июня 2023, 12:21 Управдомы Подмосковья помогли выявить около 3 тысяч нарушений уборки во дворах с начала года ГУСТ

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Председатели многоквартирных домов Московской области зафиксировали 2915 нарушений в содержании двров с начала года. Нарушения по уборке пространств управдомы фиксируют в приложении «Проверки Подмосковья».

По словам руководителя регионального Главного управления содержания территорий в ранге министра Светланы Аиповой, активные управдомы не только взаимодействуют с коммунальщиками и органами власти, но и включаются в процесс устранения недочетов самостоятельно.

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«Самыми активными в первом полугодии оказались председатели МКД в Королеве — 1596 замечаний выявлено, устранено коммунальными службами уже 98%. Заметно подтянулась Лобня, занесено в приложение 698 дефектов, устранено 96%. Управдомы Волоколамска обратили внимание на 232 нарушения, устранение в округе — 86%», — подчеркнула глава ГУСТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что горожане вносят в это большую лепту.

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