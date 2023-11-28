Подмосковье 28 ноября 2023, 15:11 Около 3 тысяч неправильно припаркованных в Подмосковье машин эвакуировали за неделю Unsplash

Читать 360tv в

За неделю с улиц Подмосковья убрали три тысячи неправильно припаркованных машин. Это на 152 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированного авто можно по телефону единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или проверить на сайте центра безопасности дорожного движения.

Реклама

Водителей призывают парковаться правильно и не мешать проезду спецтехники и экстренных служб.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».