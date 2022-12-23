Подмосковье 23 декабря 2022, 17:00 Около 3 тысяч машин задействуют в очистке дорог Подмосковья от снега в выходные Пресс-служба Минтранса Московской области

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В Московской области в выходные ожидается резкое похолодание, возможно образование гололедицы. Безопасность на дорогах будут обеспечивать порядка трех тысяч единиц техники, рассказали в Минтрансе региона.

«В выходные ожидается резкий перепад температур до минусовых — на дорогах будет сильная гололедица. В выходные порядка трех тысяч единиц спецтехники проведут превентивную обработку проезжей части для предотвращения скользкости», — сказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Министр уточнил, что в первую очередь будут обрабатывать высокоинтенсивные дороги и опасные участки — съезды, мосты, эстакады, путепроводы и повороты.

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Пресс-служба Минтранса Московской области

Алексей Гержик добавил, что во время потепления проводится противогололедная обработка дорог и вывоз снега в пункты складирования, в этом году их число увеличили с 200 до 300 мест.

Пресс-служба Минтранса Московской области

В регионе для обработки дорожной сети подготовлено около 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов, напомнили в пресс-службе Минтранса.

На выходных оттепель в Подмосковье сменится резким похолоданием — температура снизится до -10°, будет идти снег, на дорогах возможна гололедица.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев открыл движение на улице Туполева в Жуковском.

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