Подмосковье 14 декабря 2022, 14:56 Около 3 тысяч машин задействовали в расчистке дорог Подмосковья из-за снегопада

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Обильный снегопад продолжается в Подмосковье. Транспорт и дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы для обеспечения проезда.

«На линии выведены дополнительные 30 автобусов, а для обеспечения безопасного проезда задействованы порядка трех тысяч единиц спецтехники и более 3,4 тысячи дорожных рабочих», — сообщила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

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Прежде всего расчищают магистрали и дороги с высокой интенсивностью движения. В городах приводят в порядок тротуары и пешеходные дорожки, после чего обрабатывают их противогололедными материалами. Губернатор Андрей Воробьев дал команду вычистить снег на подходах к станциям, остановкам, социальным и торговым объектам Подмосковья.

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По прогнозам синоптиков, снегопад в Московской области продолжится до вечера 14 декабря. На дорогах местами будет гололедица, поэтому возможны заносы. Минтранс Подмосковья просит по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.