Подмосковье 12 декабря 2023, 11:23 Около 3 тысяч машин в Подмосковье эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю Минтранс Подмосковья

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Почти три тысячи машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье. Это на 403 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, жители могут узнать местонахождение эвакуированной машины по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призывают не нарушать ПДД и не мешать проезду экстренных служб и спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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