Подмосковье 30 января 2024, 14:18 Около 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки за неделю Unsplash

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За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали около трех тысяч машин. Это на 67 больше, чем неделей ранее. Они нарушали правила парковки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

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Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать проезду спецтехники и экстренных служб.

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