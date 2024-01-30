30 января 2024, 14:18
Около 3 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья из-за неправильной парковки за неделю
За неделю с улиц Подмосковья эвакуировали около трех тысяч машин. Это на 67 больше, чем неделей ранее. Они нарушали правила парковки.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.
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Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать проезду спецтехники и экстренных служб.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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