Подмосковье 15 июня 2023, 17:32 Около 3 тысяч километров тепловых сетей подготовили к зиме в Подмосковье МОС АВС

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В Подмосковье продолжается подготовка тепловых сетей к новому отопительному периоду. На данный момент контрольные проверки прошло около трех тысяч объектов. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, проверки завершатся в сентябре. Во время гидроиспытаний в Подмосковье выявили свыше 100 утечек, которые устранят в теплое время года.

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Некоторые округа уже выполнили план по проверке теплосетей. Солнечногорск, Королев, Молодежный и Звездный Городок отстают — округа пока не начали работу.

«Сейчас мы уточняем объем предстоящих проверок, так как в течение года часть из 42 военных городков могла перейти в муниципальную собственность, поэтому подготовка к зиме в них включена в общий муниципальный график», — добавил Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что 36% всех жалоб жителей Подмосковья в сфере ЖКХ приходится на работу управляющих компаний.

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