Около 3 тысяч единиц спецтехники вывели на уборку дорог и дворов в Подмосковье

Сегодня очистили и обработали противогололедными материалами более 12,5 тысячи километров региональных и муниципальных дорог.

«Сейчас осадки в виде снега продолжаются, на дорожной сети работают более 2,3 тысячи дорожных рабочих и свыше 1,5 тысячи единиц спецтехники. Дорожные службы накануне снегопада на основных вылетных региональных дорогах провели обработку противогололедных материалами», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Просим автомобилистов по возможности пользоваться общественным транспортом. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий, а дорожные службы смогут оперативнее обеспечить комфортный и безопасный проезд на областных дорогах Алексей Гержик министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также в работах по уборке снега во дворах и общественных пространствах Подмосковья задействованы более 15 тысяч дворников и свыше 1,4 тысячи единиц техники. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«В первую очередь очищаем выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам коммуникаций. Затем внутриквартальные проезды и детские площадки. Также важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время», — сказал Михаил Хайкин.

Сегодня в Московской области снег, ветер до 10 метров в секунду, температура ночью опустится до -17 °С. По прогнозам, снег в регионе будет идти до утра, местами сильный, вечером выпадет до 10 миллиметров осадков. На дорогах возможна гололедица.

С начала 2021 года коммунальные службы Подмосковья вывезли более 270 тысяч кубометров снега с региональных дорог.