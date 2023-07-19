Подмосковье 19 июля 2023, 21:46 Около 3 тысяч дорожных дефектов отремонтировали в Подмосковье за сутки Минтранс Подмосковья

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Профильные службы Московской области устранили более трех тысяч дефектов дорожного покрытия за сутки, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Наибольший объем работ на муниципальной сети провели в Щелкове, Рузе, Богородском и Серпухове. На региональных дорогах ремонт провели в Домодедове, Подольске, Ступине, Протвине, Пущине и в Ленинском округе.

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В рамках летнего содержания специалисты также проводят ремонт дорожных знаков, ограждений, светофоров и линий освещения. Все работы контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Дефекты покрытия оцифровывают, а после ликвидации повреждений направляют фотоотчёт о проделанной работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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