Подмосковье 19 марта 2024, 12:38 Около 3 тысяч детей участников СВО отдохнут летом в подмосковном лагере «Литвиново» Unsplash

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Для участников СВО и их семей в Подмосковье реализуют масштабный перечень мер поддержки. Одна из них — бесплатный отдых для детей в лагерях.

«В подмосковном лагере „Литвиново“ отдохнут порядка трех тысяч детей участников СВО — планируется шесть смен по 500 человек. Все путевки предоставляются бесплатно», — прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Подмосковье направит около двух миллионов рублей на оздоровительную кампанию для детей. Лагерь «Литвиново» входит в тройку лучших Московской области.

Чтобы получить бесплатную путевку, необходимо обратиться в администрацию округа по месту жительства или в центр помощи семьям участников СВО. Подробную информацию можно узнать по телефону 122-6.

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