Подмосковье 09 декабря 2022, 10:43 Около 3 тысяч детей из ЛНР прошли профосмотры у врачей Подмосковья

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Подмосковье направило в Луганскую Народную Республику 20 врачей для проведения медосмотров. Они осмотрели около трех тысяч детей за месяц, сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

По ее словам, в ЛНР направили врачей разного профиля. Это педиатры, хирурги, офтальмологи, неврологи и другие специалисты из Московского областного центра охрана материнства и детства, а также больниц Химок, Люберец, Орехово-Зуева, Одинцова и Красногорска.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили свыше шести тысяч единиц новой техники в этом году. В их числе аппараты КТ и МРТ.

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