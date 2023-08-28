Подмосковье 28 августа 2023, 11:35 Около 3 тысяч человек посетили фестиваль древних русских традиций в Орехово-Зуеве Министерство культуры и туризма Московской области

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Ежегодный фестиваль «Гуслицкий хмель» прошел в деревне Степановка в Орехово-Зуеве. Его посетили около трех тысяч человек.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на фестивале организовали хмельную ярмарку, экскурсии по музею, народные игры и мастер-классы. Также там провели дегустацию меда и кваса, концерт и другие активности.

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Фестиваль проходит в округе каждый год. Он направлен на возрождение интереса к традициям истории Руси.

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