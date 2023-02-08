Подмосковье 08 февраля 2023, 18:41 Около 3 млрд рублей направят на обновление инженерных систем в Кашире в этом году

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Строительство очистных сооружений, капитальный ремонт водовода и другие работы по обновлению инженерных систем проведут в округе Кашира в этом году. На реализацию проектов выделили почти три миллиарда рублей.

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«В этом году запланировано также строительство очистных сооружений в деревне Терново-1. Согласно проекту, будущая станция будет работать по принципу очистки сточных вод с доочисткой», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Объект будет обслуживать порядка 44 тысяч жителей, принимая стоки из города Каширы, микрорайона Ожерелье, поселков Новоселки и Зендиково.

В городе продолжается строительство магистральных сетей протяженностью более 23 километров. Это позволит устранить дефицит и улучшить качество водоснабжения 17 тысяч человек. Кроме того, в округе проведут реконструкцию систем водоотведения в поселке Богатищево и деревне Кокино.

На обновление инженерной инфраструктуры городского округа Кашира будет выделено около трех миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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