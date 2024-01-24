Подмосковье 24 января 2024, 15:13 Около 29 тысяч человек посетили катки в парках Подмосковья за неделю Пресс-служба Минблаго МО

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За неделю катки в подмосковных парках посетили около 29 тысяч человек. Всего жителям доступно более 30 площадок для катания под открытым небом.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на многих катках также работают пункты проката.

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«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — сказал он.

Всего с 15 по 21 января парки Подмосковья посетили 1,2 миллиона человек. Это на 357 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Ознакомиться со списком катков можно по ссылке.

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