Подмосковье 23 августа 2023, 10:00 Около 270 тысяч школьников Подмосковья обеспечат бесплатным питанием в этом году Фото: Константин Семенец

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В новом учебном году 270 тысяч школьников будут получать бесплатные завтраки и обеды в Подмосковье. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Двухразовое питание в школах получат дети-сироты, дети из многодетных семей и семей участников СВО, а также другие льготники. Для этого из регионального бюджета будут перечислять субсидии муниципалитетам.

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«На организацию питания льготных категорий в 2023 году предусмотрено 3,3 миллиарда рублей, в том числе свыше 2,4 миллиарда — из бюджета Московской области. В новом учебном году 270 тысяч детей будут обеспечены бесплатными завтраками и обедами», — отметил Брынцалов.

Кроме этого, все 100% учащихся начальных классов в Подмосковье будут получать бесплатные горячие завтраки. Это более 460 тысяч человек. В меню — молочные каши, омлет, запеканка, сырники с вишневым соусом, оладьи и другие блюда.

«На обеспечение завтраками младших школьников предусмотрено финансирование 5,4 миллиарда рублей, в том числе 1,8 миллиарда из бюджета Московской области», — пояснил председатель Мособлдумы.

Контроль за школьным питанием на протяжении всего года будут проводить с участием родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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