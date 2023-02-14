Подмосковье 14 февраля 2023, 11:28 Около 270 человек получили «Паспорт путешественника» в Подмосковье

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Жители и гости Московской области продолжают получать «Паспорта путешественников», которые помогают еще интереснее исследовать регион. С января оформлено уже 270 таких документов.

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В Министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что «паспорта» выдаются в рамках проекта «Моя зима в Подмосковье», который реализуется с 2023 года. До 25 февраля путешественникам нужно посетить как можно больше мероприятий проекта и проставить в своих буклетах соответствующие отметки. Список предлагаемых событий велик — это спортивные соревнования, городские праздники, фестивали, ярмарки и выставки.

После 25 февраля в Подмосковье подведут итоги реализации проекта. Путешественники, собравшие наибольшее количество отметок в своем «паспорте», смогут выиграть подарок от команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Маршрут для заполнения своего «паспорта» можно выбрать на сайте welcome.mosreg.ru. Сам документ можно получить на одном из мероприятий проекта у ответственного организатора.

С начала года в Подмосковье провели уже 16 мероприятий в рамках нового проекта. До 25 февраля можно получить еще несколько наклеек, чтобы увеличить шансы на победу в конкурсе. 19 февраля отметки будут проставлять на фестивале на лыжном стадионе «Зоркий» в Красногорске. 23 февраля вблизи озера Бабошкино в Балашихе пройдет турнир по понд-хоккею, а 25 февраля — лыжный семейный фестиваль Topski Family в Одинцове.