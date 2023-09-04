Подмосковье 04 сентября 2023, 17:14 Около 260 тысяч человек стали участниками «Активного долголетия» в Подмосковье Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Порядка 260 тысяч человек присоединились к движению «Активное долголетие» в Московской области. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев во время выездного заседания.

Мероприятие провели в парке культуры и отдыха имени Островского в Ступине. По этому случаю здесь организовали мастер-классы по изготовлению брошей в технике кандзаси, эко-арт в технике осибана и «зарядка долголетов».

Реклама

«Все активности регулярно корректируются, добавляются новые, каждый может найти здесь что-то по интересам», — сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Участницы «Активного долголетия» из Ступина Ольга Казанцева и Зоя Епифанова рассказали, что ходят на занятия с 2019 года.

«Занимаемся йогой, английским, ходим в бассейн, планируем пойти еще на рисование. Уже посетили много городов. Нам все очень нравится», — рассказали женщины.

Заведующая отделом по вопросам организации социального обслуживания, опеки и попечительства Министерства социального развития Московской области Ольга Катаева рассказала, что сейчас попасть в сообщество можно по приглашению. Его рассылают женщинам в 55 лет и мужчинам в 60 лет в личный кабинет на региональном портале госуслуг. За прошлый год ведомство направило 90 тысяч уведомлений. По ним в клуб вступили 16 тысяч человек. Также заявку можно подать на портале dolgoletie.mosreg.ru.

В 2023 году более 42 тысяч человек посетили различные экскурсии в рамках клуба.

«Наш Комитет продолжит следить за тем, как развивается проект „Активного долголетия“, какие новации появляются, какие изменения нужны, в том числе в законодательной базе. Наша задача — вовлечь в проект еще больше участников», — отметил Голубев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».