Подмосковье 26 августа 2023, 14:43 Около 260 школ открыли в Подмосковье за последние 10 лет Фото: unsplash.com

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Московская области подготовилась к 1 Сентября. Новый учебный год традиционно встречают с новыми школами. За последние 10 лет в регионе построили 260 школ. В этом году заработает сразу 30 новых, а 63 капитально отремонтируют. Да и первоклашек рекордное количество — более 120 тысяч детей.

Школы в Московской области меняются по установленному стандарту. Главные требования — безопасность и разделение потоков начальных и старших классов. В учреждениях должны быть многофункциональные спортивные залы — минимум два, для старших и младших школьников. Актовые залы со сценическим оборудованием, а в кабинетах химии и физики — свои лаборатории, просторные столовые.

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В этом году в школах появится новое меню. В разные дни будут давать пельмени, вареники, оладьи, наггетсы и сырники.

Красота должна быть функциональной, а интерьер не только ярким, но и учитывать потребности школьников разных возрастов. Например, появились места отдыха с удобной мебелью и игровым оборудованием. У пространств есть возможность трансформироваться. Так, если переставить мебель, библиотека прекратится к кинозал.

Пустырь в Солнечногорске превратили в новый учебный корпус на 1,1 тысячи мест. Теперь это часть уже существующей городской школы № 4. Радостное событие произошло в 2021 году, и до этого 30 лет в муниципалитете школы не строили.

В Дмитрове возводят школу № 5 на 1,1 тысячи мест. Работы выполнили более чем на половину, рабочие ведут объект по графику, и в 2024 году все будет готово. Данное учебное заведение станет самым большим в городском округе. К ближайшему 1 Сентября заработает школа поменьше в селе Озерецкое на 550 учеников.

Качество образования — главный ориентир всех перемен. Московская область по этому показателю в числе лидеров страны. В прошлом учебном году в регионе отметилось 375 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. И это второе место среди российских регионов.

С нового учебного года в Подмосковье вновь будут вручать серебряные медали, которые будут давать преимущества при поступлении. Награда полагается ученикам, в чьих аттестатах будет не более двух четверок. Среди нововведений и открытие профильных классов: предпринимательских, инженерных, ИТ, агроклассов и художественно-эстетических.

Также с 1 сентября в школах стартуют занятия в рамках единой модели профориентации для 6-11 классов. Эти уроки выйдут за пределы школы и отправят учащихся на предприятия Московской области, где они смогут попробовать на практике различные профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в Подмосковье откроются 30 новых школ, самые крупные — в Одинцове, Ленинском округе, Истре и Коломне. Также двери распахнут 25 детских садов.

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