Подмосковные округа получили в собственность еще 255 гектаров для развития

Землю и объекты капитального строительства передали из федеральной собственности муниципалитетам для развития области с начала года. Раньше эти территории принадлежали Министерству обороны.

С начала года муниципальные образования Подмосковья получили в собственность около 255 гектаров земли и 33 объекта капитального строительства, которые раньше находились в собственности Минобороны, рассказала зампред Правительства области Анна Кротова. Имущество будут испиливать для реализации социального и экономического развития региона.

Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что два участка площадью 4 гектара передали округу Власиха, 17 гектаров — Шатуре и 130 гектаров — Чехову.

«До настоящего времени муниципалитеты не могли развивать территории, так как земля и недвижимость, находящаяся на ней, принадлежали Министерству обороны. Теперь переданные участки позволят решить в муниципальных образованиях ряд социально важных задач», — отметила Адигамова.

Практика передачи территорий военные городков в муниципальную собственность проводится уже 10 лет. В прошлом году Подмосковье получило 266 объектов недвижимости и около 215 гектаров земли. В этом году планируют передать еще 150 гектаров и 15 объектов.