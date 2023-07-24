Подмосковье 24 июля 2023, 17:31 Около 250 нелегальных перевозчиков выявили у аэропортов Подмосковья Минтранс Подмосковья

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С начала года сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля вместе с правоохранителями выявили 250 нелегальных таксистов. Они незаконно занимались перевозками пассажиров возле аэропортов Шереметьево и Домодедово, сообщили в Минтрансе Московской области.

«В ходе рейдов на территориях аэропортов Шереметьево и Домодедово было проверено порядка тысячи автомобилей, из них выявлено 250 нелегальных перевозчиков. В отношении нарушителей составлено 1250 административных материалов, транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки», — рассказала начальник УРАТК Евгения Каретникова.

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Возле Шереметьева зарегистрировали 60 нарушителей. На них составили 300 административных протоколов. В Домодедове выявили 190 нелегальных таксистов и составили 950 протоколов.

С начала года в Московской области зафиксировали около 1,7 тысячи водителей без разрешение на работу в такси.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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