Подмосковье 06 июля 2023, 12:14 Около 250 гектаров леса очистили от борщевика в Подмосковье за месяц Комитет лесного хозяйства МО

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Второй этап борьбы с борщевиком продолжается в Подмосковье. За месяц от сорняка чистили около 250 гектаров леса.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, для борьбы с борщевиком используют метод скашивания. Это не позволяет растению сбрасывать семена и распространяться на новой площади.

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«В защитных лесах Подмосковья запрещено применение химических средств, поэтому для борьбы с борщевиком Сосновского на землях лесного фонда используется механический метод — окашивание ядовитого сорняка, которое не позволяет растениям сбрасывать семена и захватывать новые площади. За месяц площадь, пройденная работами, составила порядка 250 гектаров. Это 33,2% от плана», — сказал он.

В полном объеме работы выполняли в Луховицах, Орехово-Зуеве, Талдоме и Шатуре. Еще в 15 их продолжат. Больше всего сорняка скосили в Ступине, Подольске и Бородинском лесничестве.

Сообщить о местах произрастания растения жители могут через портал «Добродел» и по заявке в лесничество.

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