Подмосковье 08 апреля 2024, 16:07 Около 250 пациентов с редкими патологиями кожи прошли лечение в НИКИ детства за 3 года Пресс-служба Минздрава МО

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Около 250 детей с редким заболеваниями кожи прошли лечение в НИКИ детства за три года. Им оказывают помощь в Центре генных дерматозов.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в центре помогают детям с буллезным эпидермолизом, ихтиозом и другими редкими заболеваниями. По словам руководителя отделения Ольги Орловой, таким пациентам нужна работа мультидисциплинарной команды врачей. Это педиатр, дерматолог, имунолог-аллерголог и друие специалисты.

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«Кожа детей с буллезным эпидермолизом и ихтиозом очень хрупкая и работать с такими пациентами может не каждый врач. Всего за три года работы лечение в нашем центре прошли уже порядка 250 детей», — рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.

Пройти лечение в дневном стационаре центра можно по направлению врача. Вся информация об этом находится на портале «Детство».

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