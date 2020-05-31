Около 250 человек отправили ликвидировать последствия подтоплений в Красногорске

Аварийные службы устраняют последствия подтоплений в Красногорске. Рабочие уже сделали дополнительный водосток и продолжают откачивать воду.

«Без остановок работают аварийные бригады Красногорской городской службы, Водоканала, МЧС, дорожников, областной Аварийно-спасательной службы», — сообщила глава Красногорска Эльмира Хаймурзина.

Сейчас расчистка идет на мосту в СНТ «Речное», повторно чистят плотину в Козине и продолжают откачивать воду в Опалихе.

До самого утра специалисты укрепляли плотину на гидроузле № 1 на реке Синичке в деревне Марьино. Оборудовали дополнительный аварийный водоток на случай резкого подъема уровня воды. Всего в Красногорске работают 250 человек, 51 единица техники и более 20 аварийных бригад.

Источник фото: телеканал «360»

Причиной таких крупных подтоплений стали обильные осадки, обрушившиеся на столичный регион 29 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в области выпало почти полторы месячных нормы осадков. В воде оказался не только Красногорск, но и Нахабино, Истра и Опалиха. Сейчас там тоже ведутся работы по ликвидации последствий.