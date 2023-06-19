Подмосковье 19 июня 2023, 17:56 Около 250 аварийных и сухих деревьев убрали в Подмосковье с начала июня ГУСТ

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Опасные сухие деревья продолжают убирать в Подмосковье. Только с начала июня опилили 250 аварийных берез и тополей.

«Опиловке подлежат аварийные деревья с уклоном более 45 градусов от вертикальной оси, сухостойные, а также ветви, нависающие над пешеходными и парковочными зонами, мешающие проходу и проезду», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова.

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С начала лета в регионе спилили уже 249 опасных деревьев, из них 58 — в Королеве. По 17 и 16 берез удалили в Химках и Реутове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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