Подмосковье 14 декабря 2023, 11:11 Около 2,5 тысячи жителей Подмосковья обеспечили слуховыми аппаратами и протезами с начала года Unsplash

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Жителей Подмосковья, не имеющих группу инвалидности, обеспечивают слуховыми аппаратами и протезно-ортопедической помощью. Так, с начала года услугой воспользовались около 2,5 тысячи человек.

«На следующий год мы выделили почти 113 миллионов рублей на данную услугу, что позволит обеспечить помощью еще 3,5 тысячи льготников», — сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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В ведомстве уточнили, что обеспечение протезно-ортопедической помощью и слуховыми протезами — это не только вопрос здоровья и реабилитации, но и равных возможностей для всех граждан.

Чтобы получить услугу, необходимо подать заявление на региональном портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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