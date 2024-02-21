Подмосковье 21 февраля 2024, 12:22 Около 2,5 тысячи участников СВО и их родственников получили психологическую помощь в Подмосковье Unsplash

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Участники СВО и их семьи могут получить психологическую помощь бесплатно в Подмосковье. Этой возможностью уже воспользовались около 2,5 тысячи человек.

Работу с психологами для участников СВО предложил организовать президент России.

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«В Московской области эта работа активно ведется. У нас более двух тысяч участников СВО и их семей получили бесплатную психологическую помощь в центрах поддержки. Еще 350 психологических консультаций проведено в филиале фонда „Защитники Отечества“, — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Получить бесплатную консультацию психолога можно участники СВО и их родственники могут в фонд «Защитники Отечества» в Красногорске, а также в центры помощи. Их адреса доступны по ссылке.

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