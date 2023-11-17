17 ноября 2023, 17:22
Около 2,5 тысячи километров дорог Подмосковья обработали ото льда за ночь
Около 2,5 тысячи километров дорог обработали противогололедными материалами в Подмосковье за ночь. Работы провели на высокоинтенсивных трассах и опасных участках.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, при помощи специальной техники обработали мосты, путепроводы, эстакады и съезды. Для оперативной работы дорожники круглосуточно взаимодействуют с экстренными службами и следят за изменениями погоды.
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Сегодня температура в Подмосковья опустится до минус трех, пройдет небольшой снег, местами возможна гололедица. Водителей призывают соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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