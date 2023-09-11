Подмосковье 11 сентября 2023, 16:43 Около 2,5 тысячи человек пришли на открытие лесопарков в Истре и Лобне Министерство культуры и туризма МО

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Около 2,5 тысячи человек посетили открытие лесопарка «Павловская Слобода» в Истре и «Киово» в Лобне. Для гостей подготовили праздничную программу с играми на природе, мастер-классами и выступлениями городских коллективов.

Территория лесопарка «Павловская Слобода» превышает 60 гектаров. В день открытия для посетителей прошел концерт, тренировки и творческие активности.

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Площадь парка «Киово» составляет шесть гектаров. После благоустройства территорию поделили на четыре тематические зоны: спортивную, молодежную, прогулочную и развлекательную. В день открытия там прошли музыкально-театральные представления, игровая программа и многое другое.

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