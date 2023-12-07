Подмосковье 07 декабря 2023, 12:52 Около 25 тысяч звонков поступило на горячую линию по паллиативной помощи в Подмосковье с начала года Unsplash

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Координационный центр помощи тяжелобольным пациентам работает в Подмосковье с прошлого года. С января сотрудники обработали почти 25 тысяч обращений.

«В прошлом году в регионе заработал координационный центр, интернет-портал и горячая линия по паллиативной помощи. С января сотрудники обработали около 25 тысяч звонков, организовали 836 выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию 608 пациентов в паллиативные отделения», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Обратиться в центр можно по номеру телефона +7 (498) 683-83-83. Также получить необходимую информацию можно на интернет-портале «Паллиативная помощь».

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