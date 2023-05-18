Подмосковье 18 мая 2023, 16:43 Около 25 тысяч жителей Подмосковья признали нуждающимися в соцобслуживании

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В Московской области около 25 тысяч жителей региона признали нуждающимися в социальном обслуживании на дому, в стационарной и полустационарной формах. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

«Каждая из них включает в себя различный перечень социальных услуг от помощи по хозяйству до полного жизнеобеспечения», — рассказала глава ведомства Людмила Болатаева.

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Нуждающимися могут признать пожилых жителей и инвалидов.

«Теперь получить социальное обслуживание в Подмосковье стало проще. С этого года копия финансового лицевого счета для признания нуждающимся больше не нужна», — дополнила министр.

Подать заявление и узнать больше информации можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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