Подмосковье 06 июля 2023, 13:12 Около 25 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Подмосковья в первую смену

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Каждый год в Подмосковье работает более 100 детских лагерей, где отдыхают около 500 тысяч несовершеннолетних. В ходе первой смены там побывали около 25 тысяч детей.

Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев рассказал, что на летний отдых детей Подмосковье выделило почти два миллиарда рублей в этом году. Он напомнил, что бесплатные путевки и проезд к лагерям предоставляют детям-инвалидам. В этом году льготу также получат дети участников СВО. Они отправятся в лагерь «Литвиново».

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«Ребята там чувствуют себя комфортно. Помимо насыщенной программы, с ними по запросу и необходимости работают психологи. Этим летом в „Литвиново“ предусмотрено шесть летних смен по 14 дней на 500 мест каждая», — рассказала замминистра социального развития региона Вера Марченко.

Для комфортного отдыха детей в лагерях тщательно следят за безопасностью. Так, там проверяют противопожарное состояние, антитеррористическую защищенность и своевременное оказание медицинской помощи. Для этого проводятся контрольно-надзорные мероприятия и профилактические визиты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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