Около 2,5 тонны мусора отсортировали реутовцы благодаря экопроекту Trashback

Жители Реутова в ноябре с помощью экологического стартапа Trashback собрали порядка 2,5 тонны отсортированных отходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Услугами сервиса Trashback в ноябре воспользовались 750 жителей Реутова. За месяц они собрали около 2,5 тонны отсортированного мусора — примерно 1,2 тысячи пакетов. За полученные баллы участниками было приобретено 40 товаров у партнеров проекта, а 106 семей получили компенсацию (в баллах) за оплату счетов ЖКХ.

Стартап TrashBack, реализуемый в комплексе мероприятий губернаторского проекта по раздельному сбору отходов, направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов. Это система бонусного поощрения жителей за сортировку мусора. Отходы предлагается собирать в специальные мусорные мешки с уникальным штрих-кодом, который необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения.

Автор фото: Алексей Оводов

Когда мешок поступит на сортировочную станцию, ее работники считают уникальный код, а пользователь получит уведомление о начислении бонусных баллов.

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Соглашения о партнерском сотрудничестве уже подписаны с салоном красоты, детской студией, предприятием общественного питания и сетью магазинов. Список партнеров постоянно пополняется, актуальную информацию можно узнать на сайте проекта и в мобильном приложении.

Проект Trashback был представлен на экологической ярмарке в инновационном центре «Сколково». Реутовские активисты заняли второе место в номинации «Здоровый город — технологии, направленные на улучшение окружающей среды». Системой сортировки отходов Trashback заинтересовались представители Санкт-Петербурга, Краснодара, Владимира, а также ряда подмосковных городов.