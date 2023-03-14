Подмосковье 14 марта 2023, 14:15 Около 25 рабочих мест появится на мебельном заводе в Балашихе

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Новое мебельное производство построят в Балашихе. Там смогут трудоустроиться около 25 человек. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Площадь здания составит 800 квадратных метров. Инвестор построит его в индустриальном парке «Соболиха». В проект вложат 35 миллионов рублей.

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В прошлом году в индустриальных парках Подмосковья начали работу свыше 100 компаний. В них инвестировали 56,8 миллиарда рублей. Предприниматели могут найти участки для размещения бизнеса на инвестиционной карте Подмосковья.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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