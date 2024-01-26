Подмосковье 26 января 2024, 15:35 Около 25% от российского объема лекарств выпустили в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Более 90 фармацевтических предприятий работают в Подмосковье, в том числе 10 крупных. Почти четверть всех лекарств, выпускаемых в России, делают в Московской области. И этот сектор постоянно развивается.

Фармакологическая отрасль в Подмосковье находится в стадии активного развития. Это импортозамещающее направление промышленности, поэтому проекты в этой сфере имеют приоритет.

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«В области заявлено 17 инвестпроектов в сфере фармацевтики и производства медоборудования. Из них 11 — это проекты нового строительства, шесть — модернизация. Пять проектов в Подмосковье уже реализовано. Таким образом, регион обладает потенциалом для дальнейшего увеличения своей доли в производстве отечественной фармпродукции», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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