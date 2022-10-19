Около 25 километров дорог отремонтировали в Наро-Фоминске за сезон | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 19:19 Около 25 километров дорог отремонтировали в Наро-Фоминске за сезон

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В ходе ремонтного сезона в Наро-Фоминске обновили покрытие на 25 километрах дорог. Из них 12 километров привели в порядок по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как рассказал глава министерства Алексей Гержик, работы провели на 24 участках муниципальных и региональных дорог.

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«По просьбам жителей отремонтировали две дороги — подъезд к СНТ „Алешково“, „Алешково Трест-8“, „Берёзка“, „Росинка“, а также улицу Декабристов в Апрелевке, где расположен наркологический центр», — отметил он.

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Ремонт провели на шести километрах дороги Ермолино — Боровск — Верея — Колодкино, еще четыре километра покрытия заменили на дороге Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново и 2,5 километра на Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка.

Кроме того, дороги преобразились в деревнях Бурцево, Малые горки, Хлопово и Юшково, на улицах Фадеева и Чкалова и Апрелевке, улицах Рябиновой, Рижской и Профсоюзной в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.