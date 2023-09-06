Подмосковье 06 сентября 2023, 12:09 Около 24 тысяч неиспользуемых дачных участков выявили в Подмосковье Unsplash

Читать 360tv в

Сведения о 24 тысячах заброшенных дачных участков поступили в Минимущества Подмосковья от председателей СНТ. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин рассказал о дальнейшей судьбе таких наделов.

В Земельный кодекс России планируется ввести понятие «освоение земельных участков, находящихся в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков». Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что нововведения своевременны и необходимы.

Реклама

«Важно, чтобы проблема заброшенных участков была решена. В первую очередь это в интересах самих СНТ. Нужно, чтобы все участки использовались по назначению, ведь благодаря этому регулярно поступают взносы, которые идут на благоустройство», — отметил депутат.

Шапкин рассказал, что происходит с участком, когда он заброшен. Данные о наделе направляют в местную администрацию, специалисты которой должны выявить собственника. В этом помогают председатели СНТ. Если владелец установлен, данные вносят в ЕГРН. Если же хозяина земли не нашли, надел можно снять с учета и признать бесхозяйным. После этого недвижимость через суд оформляется в муниципальную собственность.

Сейчас в Московской области выявили около 24 тысяч участков, которые заросли бурьяном и долгое время не используются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».