Подмосковье 30 июня 2023, 09:47 Около 23 тысяч детей отправились отдыхать в летние лагеря Подмосковья Министерство социального развития Московской области

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Летние лагеря Подмосковья приняли около 23 тысяч детей. Из них около 1200 ребят прибыли на Черноморское побережье.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, для детей организуют творческие кружки, спортивные мероприятия, занятия робототехникой, конкурсы, викторины и многие другие активности. Всего в регионе работают 109 загородных лагерей и пять палаточных.

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Для детей участников СВО в этом году выделены путевки в оздоровительный центр «Литвиново».

«В „Литвиново“ у нас сейчас отдыхают 300 детей из семей-участников СВО. Сегодня как раз завершилась вторая смена. Ребята с массой положительных эмоций возвращаются домой», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

Найти подходящий вариант для отдыха ребенка жители могут на портале camp.mosreg.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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