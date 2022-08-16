Около 225 подмосковных дворов примут участие во всероссийском конкурсе

225 дворов в 47 округах Подмосковья станут участниками всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Заявки на участие в нем принимали с 1 июля 2022 года, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий региона.

«Приятно осознавать, что достаточно большое количество территорий будет представлять Подмосковье на конкурсе по номинации „Лучший двор“. Наибольшее количество заявок направлено от городского округа Подольск — 11 адресов, Истра — 9, Балашиха — 8, Раменское и Дзержинский представили по 7 дворов, за звание лучших также поборются по 6 объектов от Клина, Люберец, Орехово-Зуева и Шатуры», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Руководитель ГУСТ добавила, что результаты конкурса от управления «Мой зеленый двор» дополнительно опубликуют в Теlеgrаm-канале ведомства в начале сентября.

«Радостно видеть, с какой любовью жители обустраивают свои дворы, поэтому мы посчитали нужным заявить их дополнительно на этот конкурс. Чем больше наград, тем вероятнее, что своим примером они запустят волну позитивных изменений по отношению к своей территории. По итогам конкурса будут вручены награды от лица федеральных представителей власти, а мы, в свою очередь, будем стараться, чтобы количество дворов, которые люди хотят заявить на конкурс, с каждым годом росло», — отметила Светлана Аипова.

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